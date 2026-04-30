Die beste Nachricht zuerst: Der zweite Sohn der Familie Belos ist wohlbehalten und etwas früher als errechnet auf die Welt gekommen. Ihm und Mama Xenia geht es gut. Somit steht einem Einsatz von Papa Nemanja im Rahmen des WM-Play-offs gegen Polen nichts im Wege. Teamchef Iker Romero hat sich beim Rückraum freilich schon gemeldet, um zu gratulieren und ihn auch gefragt, ob er dabei ist. „Beim letzten Mal musste ich verletzt absagen und nun freue ich mich besonders, weil das Spiel ja in Graz ist“, sagt Belos. Mit Keeper Leon Bergmann von den Kadetten Schaffhausen ist noch ein zweiter Steirer für das Hinspiel im Sportpark (13. Mai) und das Rückspiel in Olsztyn (17. Mai) in den Kader einberufen worden. Auch Sebastian Frimmel und Michael Miskovez haben ihre Verletzungen auskuriert.

Doch ehe es um das WM-Ticket geht, ist Belos mit der HSG Graz noch im Einsatz und da geht es um viel: Er hofft, dass die „Schocktherapie“ des Trainerwechsels von Spyros Balomenos zu Risto Arnaudovski schon im ersten Spiel der Abstiegsrunde am Samstag in Hollabrunn hilft. „Spyros hatte viele Ideen. Vielleicht waren es zu viele und es ist ihm meiner Meinung nach nicht gelungen, unser Potenzial voll auszuschöpfen“, sagt Belos, der für die kommende Saison noch keinen Vertrag hat. „Risto hat die Rollen nun genau verteilt und auch genau definiert.“ Mit klareren Linien im Spiel soll nun der Klassenerhalt gegen Hollabrunn, Bregenz und Schwaz erkämpft werden. „Ich konnte die Mannschaft gut kennenlernen und bin mit der Trainingsarbeit sehr zufrieden. Jetzt wartet gleich ein schweres Spiel auf uns. In Hollabrunn erwartet uns eine hitzige Partie, in der wir am Ende die zwei Punkte mit nach Graz nehmen wollen“, sagt Arnaudovski.