Mit diesem Sieg war nicht zu rechnen und dementsprechend fühlt er sich vermutlich gleich noch besser an: Dorina und Ronja Klinger gewannen gegen die als Nummer fünf gesetzten Brasilianerinnen Thamela und Victoria mit 21:19, 21:16. Bemerkenswert: Für das steirische Beachvolleyball-Duo war es der erste Erfolg im neunten Duell mit den Lokalmatadorinnen, die aktuell in der Weltrangliste gleichauf mit ihren Landsfrauen Carol/Rebecca und Position eins liegen. „Es ist so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir konnten unser Spiel aufziehen und mussten uns diesmal nicht anpassen. Wir konnten ohne Druck spielen, uns geht es gesundheitlich besser und unsere Form steigt auch“, war das Duo, das in der Qualifikation die niederländische Paarung Van Driel/Konink bezwungen hat, naturgemäß glücklich.

Doch die Steirerinnen haben keine Zeit, sich auszuruhen, sie treffen noch heute auf das US-Duo Kraft/Cheng.

Auch Hammarberg und Berger mit Sieg

Auch Timo Hammarberg und Tim Berger hatten ihr Auftaktspiel gegen Sam Schachter und Jonathan Pickett (CAN) in zwei Sätzen (21:19, 21:11) gewonnen. Das österreichische Duo, das bei den ersten beiden Elite-24-Saisonturnieren in Joao Pessoa und Saquarema jeweils den fünften Platz belegte, trifft heute (21 Uhr) im zweiten Gruppenspiel auf die Niederländer Luini/Immers.