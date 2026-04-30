Das erste Mai-Wochenende gibt sich frühsommerlich: „Wir erwarten am Feiertag 20 Grad, am Samstag schon 23 Grad und am Sonntag zwischen 24 und 26 Grad“, so Friedrich Wölfelmaier von Geosphere Austria. Vor allem rund um Bad Aussee, Admont und Hieflau dürfte der Föhnwind die Temperatur weiter nach oben treiben. Im ganzen Land rechnet der Meteorologe mit mäßigem bis lebhaftem Wind mit Stärken von 20 bis 40 Stundenkilometern. „Das begünstigt natürlich eine weitere Austrocknung des Bodens.“

Keine Entspannung

Doch damit nicht genug: „Die Wettermodelle zeigen erst für Mitte kommender Woche ein Tief über Österreich an. Ob das auch die Steiermark trifft bzw. wo mit Niederschlag zu rechnen ist, ist noch schwer zu sagen.“ Und auch die Mengen lassen die Sorgen der Landwirte nicht kleiner werden: „Wir rechnen mit 5 bis 10 Litern pro Quadratmeter, damit sich die Situation entspannt, würde es 20 Liter brauchen.“

März und April waren extrem trocken

Ab Jahresbeginn gerechnet ist das Defizit in der Obersteiermark größer: Zwar gab es sowohl an der Messstation Aigen im Ennstal als auch in Leibnitz von Jänner bis April pro Monat in Summe an die 140 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. In „Normaljahren“ beträgt dieser Wert in dem obersteirischen Ort jedoch 212 Liter, in der südsteirischen Bezirkshauptstadt 172 Liter. Wölfelmaier: „Der Süden ist generell trockener. Heuer hat aber ein Adriatief im Februar ausgiebigen Niederschlag gebracht.“

Betrachtet man den Monat April allein, zeigt sich die aktuelle Dramatik südlich der Mur-Mürz-Furche: An den einzelnen Messstationen gab es 70 bis 85 Prozent weniger Niederschlag, wie Geosphere-Klimatologe Alexander Orlik vorrechnet. Leibnitz beispielsweise verzeichnet im April im Schnitt 63 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Diesen April waren es nur 6 Liter. Zum Vergleich: In Aigen liegt der Mittelwert bei 46 Liter, diesen April hat es 22 Liter geregnet.

Weiter warten auf Regen

Geplagt von der Trockenheit ist momentan übrigens nicht nur der südliche Teil der Steiermark, sondern auch das Rheintal, das Tiroler Unterland, der Pinzgau, der Lungau, Unterkärnten, das Burgenland, Teile Niederösterreichs und Wien. Nur vier Mal seit Messbeginn 1858 war ein April trockener. Und ausgiebiger Regen ist für die nächste Zeit nicht in Sicht.