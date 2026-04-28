Unter der Trockenheit leiden Landwirtschaft und Natur. Manchen Orten geht bereits das Trinkwasser aus. Einsatzkräfte kämpfen seit Tagen gegen einen Waldbrand in Eisbach-Rein. Auch zahlreiche Feuerwehrleute aus den Bereichen Murau, Judenburg und Knittelfeld waren beziehungsweise sind dort im Einsatz.

Die Feuerwehr weist „eindringlich darauf hin, in Waldgebieten und deren unmittelbarer Umgebung kein offenes Feuer zu entzünden und die geltenden Sicherheitsbestimmungen strikt einzuhalten“. Am Dienstag (28. April) kam es bereits zu einer gefährlichen Situation in Lobmingtal.

Die Feuerwehren Großlobming, Kleinlobming, Apfelberg, Knittelfeld und St. Margarethen wurden zu einem beginnenden Waldbrand in Mitterlobming alarmiert.

„Durch das rasche und koordinierte Eingreifen der Einsatzkräfte konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und die Ausbreitung auf größere Waldflächen erfolgreich verhindert werden“, schildert Einsatzleiter Abschnittsbrandinspektor Christoph Leitner von der Feuerwehr Großlobming. Insgesamt standen 32 Feuerwehrleute sowie die Polizei eine Stunde im Einsatz.

Fotos vom Einsatz

Einsatz in der Nähe von Graz