Der Rechberg fordert sie alle: Die 269 Rennfahrerinnen und Rennfahrer, die die kurvigen 4,4 Kilometer von Tulwitz hinauf auf die Passhöhe brettern und da teils bis zu 250 km/h schnell sind. Die zahlreichen Helferinnen und Helfer dieses so beliebten Bergrennens. Und auch die Organisatoren.

Zum vierten Mal sind Christian Ferstl, Peter Eibisberger und Mario Klammer für die Veranstaltung verantwortlich. Sie sind erfolgreiche und bestens vernetzte Unternehmer, fuhren und fahren selbst Rennen und haben für das Rechbergrennen eine eigene Gesellschaft gegründet.

Die Leute hinter dem Rechbergrennen:

„Wir haben das Rennen komplett neu aufgebaut. Wir sind nach der Formel 1 und MotoGP die drittgrößte Veranstaltung in Österreich“, ist Christian Ferstl stolz. Das Budget beträgt rund 300.000 Euro. Passt das Wetter, rechnet man an den beiden Renntagen mit rund 25.000 Besucherinnen und Besuchern an der idyllischen Strecke im Grazer Bergland.

Der Aufwand ist enorm. „Man sieht ja nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt“, sagt Christian Ferstl. Die Vorbereitungen dauern rund zwei Wochen. Gefährliche Abschnitte wurden mit frisch gestrichenen Betonleitwänden gesichert. Drei Kranwägen hievten die massiven Betonteile an die richtigen Stellen. Zehn Kilometer an Absperrbändern wurden aufgehängt, zwei Kilometer Leitschienen montiert. Drei überdimensionale Video-Walls wurden aufgestellt, 6350 Meter an Glasfaserkabeln verlegt, 168 Lautsprecher und unzählige Werbetafeln platziert. Zelte wurden aufgebaut, das Fahrerlager eingerichtet. Auch der Abbau dauert dann gut eine Woche.

400 Helfer und 200 Einsatzkräfte

Ein Teamwork. „Wir haben rund 400 Helfer und 200 Einsatzkräfte. Außerdem sind rund 120 Journalisten aus vielen Ländern Europas da“, zählt Peter Bauregger auf. Er ist Pressechef und moderiert das Rennen seit gut 40 Jahren. Das Rechbergrennen ist für ihn Spitzensport, und Spitzensport betreiben für ihn auch die Veranstalter. Was ihm noch wichtig ist: „Wir sind ein Leuchtturmprojekt für die Nachhaltigkeit.“ Wie passt das mit Rennsport und 25.000 Besuchern, die vor allem in eigenen Autos anreisen, zusammen? „Wir haben 1000 Baum-Setzlinge an die Bauern vergeben. Wir kompensieren so 10,2 Tonnen an CO2.“

Vollgas den Berg hinauf: Ein Blick aus dem Cockpit

Christian Ferstl und seine Gattin Sigrid, die unter anderem einen LKW-Handel in Ilz führen und im Baugeschäft tätig sind, werden jedenfalls an den Rennen teilnehmen. Ihr Renntruck samt Schlafzimmer und Platz für die Boliden steht bereits an der Strecke. Sie werden in ihren italienischen Formel-Autos „Tatuus Master“ den Berg hinauf rasen. Am Rechberg hat das Paar aus St. Ruprecht an der Raab ein Heimspiel.

Peter Eibisberger, Geschäftsführer der Weizer Unternehmensgruppe Eibisberger, und Mario Klammer (Fahrzeughändler aus der Breitenau) haben als Rennleiter dafür keine Zeit. „Es macht viel Spaß. Wir alle sind hier sehr willkommen, jeder Rechberger identifiziert sich mit dem Rennen“, schildert Peter Eibisberger. Findet er Zeit, ist er in seinem umgebauten Skoda Fabia S2000 bei Rallyes, Berg- und Rundstreckenrennen unterwegs. Das Fahrzeug hat es ihm angetan: „Es war das Auto von Rallye-Legende Raimund Baumschlager.“

Neuer Rekord

Übrigens: Schon vor dem Rennen wurde heuer ein neuer Rekord aufgestellt. 258 Teilnehmer und elf Teilnehmerinnen aus 18 Nationen sind am Start. 80 Fahrer und fünf Fahrerinnen kommen aus der Steiermark, darunter Kerstin Taus aus Birkfeld. In ihrem Subaru P4 stellte sie bereits zwei Mal die schnellste Zeit auf.