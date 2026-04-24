Im Jänner rammte ein Müll-Lkw des Klagenfurter Magistrats einen Stahlträger nahe der ehemaligen Hypozentrale. Dieser stürzte daraufhin samt mehreren riesigen Verkehrstafeln auf fahrende Autos. Wie durch ein Wunder wurde niemand schwer verletzt. Dennoch war der Schock groß, der Schaden ebenso.

Der Vorfall ist ein besonders auffälliges Beispiel. Doch auch abseits der Öffentlichkeit kommt es immer wieder zu Unfällen mit Fahrzeugen des städtischen Fuhrparks. Aus Sicht des Versicherers offenbar zu oft. Er hat die Kfz-Haftpflichtversicherung der Stadt „aufgrund einer sehr hohen Schadensquote mit Wirkung zum 31. Dezember 2026 gekündigt“, wie aus einem Papier für den Stadtsenat hervorgeht.

Stadt sucht Versicherung

Die Stadt, die derzeit 336 Fahrzeuge bei dem Versicherer haftpflichtversichert hat, muss sich nun nach einer Alternative umsehen. Und diese dürfte deutlich teurer werden. In den vergangenen Jahren lagen die Leistungen der Versicherung teils deutlich über der Prämie. Einen Höchststand gab es 2023: 109 Unfälle verursachten Kosten von rund 162.700 Euro. Das geht aus einer Statistik für die Jahre 2021 bis 2024 hervor, die der „Kleinen Zeitung“ vorliegt.

Für das vergangene sowie das laufende Jahr gibt es noch keine offiziellen Zahlen. Allerdings dürfte allein der Unfall mit dem Stahlträger laut magistratsinternen Berechnungen Schäden von etwa 300.000 Euro verursacht haben – und damit wahrscheinlich ein wesentlicher Grund für die Kündigung sein.

Sind veraltete Fahrzeuge schuld?

Auch im Statistikzeitraum entfiel ein erheblicher Teil der Schäden auf die Abteilung Entsorgung, gefolgt von Straßenbau und Verkehr. Beide Bereiche fallen in die Zuständigkeit von Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ). Sie verortet die Ursache nicht zuletzt im Zustand der Flotte: „Die Fahrzeuge werden immer älter und haben vielfach das Ende ihrer betrieblichen Lebensdauer erreicht – trotz ständiger Wartung. Das birgt ein gewisses Risiko.“ Der zuständige Abteilungsleiter habe wiederholt kritisiert, dass aufgrund der angespannten Finanzlage der Stadt keine Neuanschaffungen möglich seien.

Grundsätzlich würden die Mitarbeiter regelmäßig geschult, nach größeren Zwischenfällen gebe es zusätzliche Unterweisungen. Als weiteres Problem nennt Wassermann das Fehlen eines zentralen Fuhrpark-Managements. Dadurch sei es schwierig, sowohl die Zahl der Unfälle als auch die daraus resultierenden Kosten im Blick zu behalten.

Finanzreferentin Constance Mochar (SPÖ) widerspricht der Erzählung von der überholten Flotte: „Die Sicherheit hat nichts mit dem Alter eines Fahrzeugs zu tun. Gerade im Bereich der Entsorgung sind die Geräte sehr gut gewartet.“ Zudem seien die jüngsten Unfälle nach ihrem Wissensstand eher mit neueren Fahrzeugen passiert.