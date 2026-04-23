54 Prozent der Frauen erleben Schlafmangel und Müdigkeit als Dauerzustand. Das hat eine österreichweite Umfrage mit 1.000 Teilnehmerinnen ergeben. 68 Prozent funktionieren aber „einfach weiter“, 66 Prozent hätten gelernt, „Müdigkeit als normal hinzunehmen“. Von jenen, die wegen ihrer anhaltenden Erschöpfung zum Arzt gingen, fühlten sich 54 Prozent mit ihrem Problem nicht ernst genommen.

Auch bei ausreichend Schlaf fehlt oft Erholung: 57 Prozent der Befragten wachen nicht ausgeruht auf, 51 Prozent fühlen sich nur oberflächlich regeneriert, geht aus dem „Frauengesundheits-Report“ der Firma Pure Encapsulations hervor. Jede dritte Frau schlafe an Werktagen im Schnitt höchstens sechs Stunden, etwas mehr als die Hälfte wache nachts zwei Mal oder öfter auf. 61 Prozent schlafen hingegen laut der Umfrage während der Arbeitswoche sieben bis acht Stunden. 62 Prozent fühlen sich im Alltag trotzdem häufig und unabhängig von der Schlafdauer erschöpft.

Frauen leiden unter Stress und Verantwortung

92 Prozent der Frauen denken, dass sie gesellschaftlich stärker dazu erzogen werden, sich für andere verantwortlich zu fühlen. 74 Prozent stellen demnach sich selbst häufiger hinter berufliche oder familiäre Anforderungen zurück. Bei der nächtlichen Care-Verantwortung etwa liegt die Hauptlast laut der Studie auf Frauen: 68 Prozent verorten sie überwiegend bei sich. 44 Prozent gaben an, dass ihr Schlaf durch Care-Verantwortung regelmäßig unterbrochen wird.

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Zudem beeinträchtigt Stress die Schlafqualität, dadurch ist der Körper angespannt, was wiederum das Ein- und Durchschlafen verschlechtert: „Viele Frauen merken erst spät, wie sehr sich Anspannung und Mehrfachbelastung auf ihren Schlaf auswirken“, sagte Schlafexpertin Elke Doppler-Wagner. Dann beginne eine Negativspirale mit Bedürfnisstörungen wie gesteigerter Nervosität und Aggressivität, Neigung zu depressiven Verstimmungen und verminderter Lebensfreude. Körperliche Folgen seien etwa Herzrasen, Magen-Darm-Probleme oder Tinnitus.

Frauen werden nicht ernst genommen

52 Prozent berichten, dass ihre Erschöpfung beim Arzt „vorschnell als psychisch bedingt erklärt wurde“. 72 Prozent sei vermittelt worden, sie sei in ihrer Lebensphase „normal“. Bei 41 Prozent wurden Symptome „primär hormonell erklärt“. Besonders deutlich zeige sich die Belastung bei den 30- bis 44-Jährigen: Die Hälfte leide unter Schlafstörungen und anhaltender Müdigkeit.

„Man kann Schlaf verlernen, man kann ihn aber auch wieder erlernen“, betonte Elke Doppler-Wagner. Dabei helfen Wissen über biologische Rhythmen und Regelmäßigkeit – beim Schlafen, Essen, Pausieren und beim Sport. Fachleute können Verhaltenstechniken vermitteln, die gegen „Grübelgedanken und negative Glaubenssätze“ helfen sowie Atemtechniken und Entspannungsübungen lehren.

„Schlaf ist die dritte Säule zum Gesundbleiben neben Bewegung und Ernährung“, unterstrich die Schlafforscherin Brigitte Holzinger. Zu oft werde bei Ein- und Durchschlafproblemen „pharmakologisch interveniert“, dabei sollten Medikamente hier nur bis zu sechs Wochen lang und unterstützend zu Coaching und psychologischer Therapie eingesetzt werden.