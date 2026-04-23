Bereits vor Beginn des Ersten Weltkrieges wurde eine Wallfahrt der Pfarre St. Margarethen ob Töllerberg durchgeführt. Im Vergleich zu heute dauerte die Wanderung jedoch zwei Tage, auch die Route war anders und ging über den Magdalensberg. Ab 1985 haben sich einige Teilnehmer dazu bereit erklärt, die Wallfahrt neu aufzubauen. „Am Anfang waren es nur ein paar Leute, aber in den letzten Jahren gibt es eine Steigerung“, weiß Fritz Wetternig, der damals dabei war, mittlerweile der älteste Teilnehmer und auch Kreuzträger ist.

Erste Station ist der Frankenberg, Wetternig (links) als Kreuzträger © Irmgard Hrast

Doch wie kommt es zu diesem Brauch? „Früher haben hauptsächlich Bauern teilgenommen um für die Landwirtschaft, das Wetter, die Verstorbenen und eine gute Ernte zu beten. Es war üblich von Haus zu Haus zu gehen, man hat auch Spenden von älteren Leuten, die nicht teilnehmen konnten eingesammelt, um diese nach Maria Saal mitzunehmen“, informiert Wetternig.

Sonnenaufgang um 6 Uhr in der Früh © KK/Privat

Jedes Jahr treffen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am „Guter-Hirte-Sonntag“ (dritter Sonntag nach Ostern, heuer der 26. April) um 5 Uhr morgens am Kirchplatz in St. Margarethen ob Töllerberg, um zu Fuß nach Maria Saal aufzubrechen. „Ich begrüße die Leute, informiere über den Ablauf, und nach einem ‚Vaterunser‘ läuten im gleichen Atemzug die Glocken“, erzählt Wetternig. Die erste Stunde ist „die wildeste“, denn dabei geht es über den Frankenberg nur bergauf. Wenn das Wetter und Glück mitspielen, kann man oben angekommen den schönsten Sonnenaufgang erleben. Weiter geht es zum Kermekreuz, ein Bildstock in der Natur, wo auch Wallfahrer aus St. Georgen am Weinberg zur Gruppe stoßen. Weiter geht es nach St. Michael ob der Gurk wo auch Teilnehmer aus Klein St. Veit und jene, die die gesamte Strecke nicht mehr schaffen, sich dazugesellen.

Wallfahrt am „Guter-Hirte-Sonntag“ © KK/Privat

In Linsenberg wird dann die Kirche umrundet und der feierliche Einzug vollzogen. Danach locken eine halbe Stunde Pause, inklusive Stärkung beim Gasthaus Poglitsch. „Dort ist bereits die Jause vorbereitet, das geht ruckzuck“, freut sich Wetternig. Weiter geht es über Wutschein, Sillebrücke nach Lassendorf und Haag, wo die Wallfahrer bei einer Labestation verköstigt werden und schlussendlich gegen 11.15 Uhr beim Zellerkreuz in Maria Saal ankommen, wo der große Treffpunkt stattfindet. „Da kommt uns der Pfarrer entgegen und es folgt der große feierliche Akt“, sagt Wetternig. Viele von den Teilnehmern gehen auch die 25 Kilometer wieder zurück, Wetternig ist sich noch nicht sicher, wie er es in diesem Jahr handhaben wird. „Es ist ein einzigartiges Flair. Wenn jemand einmal mit dabei war, dann geht er wieder mit. Ich sage immer: „Wir gehen zur Gottesmutter Maria“, zeigt sich Wetternig voller Vorfreude.