Wenn sich der Rechberg am Wochenende für ein paar Tage erneut zum Motorsportzentrum Österreichs verwandelt, werden wieder Tausende Fans an der und rund um die Strecke erwartet. Der EM-Lauf hat seit Jahrzehnten eine enorme Anziehungskraft, egal ob bei Zuschauern oder den Aktiven hinter dem Lenkrad. In diesem Jahr haben 247 Teams aus 18 Nationen für das Rennen genannt – mehr als ein Drittel der Teilnehmer kommt aus dem Ausland. Bei diesen Zahlen braucht man sich um die Zukunft des Klassikers nicht zu sorgen, wenn auch nicht alles beim Alten bleiben kann, wie es sich nostalgische Benzinbrüder und -schwestern allzu oft wünschen.