Die langgezogene Linkskurve den Demmerkogel hinauf muss von den Piloten gut getroffen werden. Ein „Klankler“ beim Ausgang und am Ende der folgenden Geraden fehlen 20 Kilometer in der Stunde. Und das, erklärt Andreas Marko, ist die Schlüsselstelle. Ein Rechtsknick, den die schnellsten Boliden mit gut 190 „Sachen“ regelrecht anfliegen. „Da brauchst du ein ganz starkes Herz und Nerven“, sagt der Ratscher, „da kannst du dir vor dem Start noch so sehr vornehmen, dass du da durchziehst, oft geht dann der Fuß von ganz alleine vom Gaspedal.“ Marko ist einer der heißesten Anwärter auf den Sieg, seinem Audi hat er im Winter ein neues Herz verpasst. 1600 statt bisher 1150 Kubikzentimeter schnurren unter der Haube des STW A4 Turbo. Im Vorjahr hatte er mit Defekten zu kämpfen, das neue Aggregat dreht mit 9000 Umdrehungen nicht mehr so hoch (10500) und soll mehr Standfestigkeit garantieren. Im Vorjahr schied er ausgerechnet am Demmerkogel aus.