Weil ein Kunde die Auftragsmenge nicht, wie ursprünglich angekündigt, reduziert hat, wird der Kühlkompressorenhersteller Secop nun bis August am Fürstenfelder Standort produzieren.

Das Werk in Fürstenfeld © Jonas Pregartner

Wie berichtet, hatte der Kühlkompressoren-Hersteller Secop den Mietvertrag für die Werkshallen am Fürstenfelder Standort per 31. Dezember 2019 gekündigt. Die ITZ Innovations- und Technologiezentrum GmbH, an der die Stadtgemeinde Fürstenfeld mehrheitlich beteiligt ist, hat daraufhin einen Mietvertrag mit Nidec, dem Vorbesitzer der Werksgebäude, abgeschlossen. Dieser ist seit 1. Jänner gültig.