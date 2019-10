Die Secop will am Fürstenfelder Standort, ehemaliges Nidec-Werk, 250 Mitarbeiter abbauen. Betriebsrat Gerald Weber will um die Arbeitsplätze kämpfen. Landespolitik über Abbau "empört".

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Betriebsrat Gerald Weber (links) will die Arbeitsplätze nicht kampflos aufgeben © Barbara Kahr

Und wieder einmal fürchten Mitarbeiter beim Secop Standort in Fürstenfeld, ehemaliges Nidec-Werk, um ihren Arbeitsplatz. In einer Betriebsversammlung am Dienstag wurde den Mitarbeitern mitgeteilt, dass die Herstellung der Kühlschrankkomponenten in die Slowakei und nach China ausgelagert werden soll. "Es ist einfach schrecklich was hier passiert. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen", sagt Gerald Weber, Betriebsratsvorsitzender des Standortes, empört.