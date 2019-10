Der Tag danach: Dienstagmittag erfuhren die Mitarbeiter des Secop-Kühlkompressorenwerks in Fürstenfeld, dass 250 Stellen abgebaut werden sollen. Mittwochfrüh treffen wir auf enttäuschte und niedergeschlagene Mitarbeiter.

Lokalaugenschein in Fürstenfeld

Betroffenheit bei den Mitarbeitern im Fürstenfelder Secop-Werk © Jonas Pregartner

Der Morgennebel liegt an diesem Mittwochmorgen dicht über dem Secop-Betriebsgelände in Fürstenfeld. Bleiern schwer drückt seit gestern eine Hiobsbotschaft auf die Stimmung der 380 Mitarbeiter im Kühlkompressoren-Werk. Bis Mitte 2020 sollen zumindest 250 Stellen gestrichen, die Mitarbeiter also gekündigt werden.