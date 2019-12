Facebook

© Jonas Pregartner

Einsicht in den Kaufvertrag zwischen Nidec und Secop/Orlando, das hatten die Mitarbeiter des Fürstenfelder Werks unter Streikandrohung gefordert. Daraufhin sei ihnen diese auch in Aussicht gestellt worden, sagt Betriebsrat Gerald Weber. Gewährt wurde sie jedoch nicht – stattdessen sei von Secop erneut das vereinbarte Stillschweigen betont worden, so Weber. „Wir waren sehr aufgebracht, weil es zugesagt worden ist.“