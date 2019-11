Facebook

Bürgermeister Franz Jost und ITZ-Geschäftsführer Claus Repnik mit dem Schreiben © Jonas Pregartner

"Wir wollen den Produktionsstandort in Fürstenfeld sowohl für Motoren als auch Kompressoren wiedererlangen und entwickeln." So steht es im Schreiben, das Valter Taranzano, CEO der Nidec Global Appliance Division, am Montag an den Fürstenfelder Bürgermeister Franz Jost gerichtet hat. Der Brief bezieht sich auf den Abschluss eines auf vier Jahre befristeten (und über diesen Zeitraum unkündbaren) Mietvertrags für die Werkshallen. Der Vertrag ist gültig ab dem 1.1.2020. Derzeit ist dort, wie berichtet, noch Secop eingemietet, das ihren Mietvertrag allerdings per 31.12.2019 gekündigt hat.