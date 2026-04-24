„Als Obfrau der Trachtengruppe Diex ist es mir ein großes Anliegen, unsere Traditionen, Bräuche sowie auch den Zusammenhalt in der Gemeinschaft zu pflegen und diese an die nächsten Generationen weiterzugeben“, sagt Roswitha Polessnig. Nach dem Motto: „Das Alte sollen wir lieben, aber für das Neue sollen wir leben.“

Die Gruppe ist Mitglied der Kärntner Landsmannschaft und des Kärntner Bildungswerkes. „Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, im karitativen und kulturellen Bereich tätig zu sein“, so Polessnig, die mit ihrem Mann Michael und ihrer Tochter Michaela den Messnerwirt in Diex führt.

Im Jahr 1981 gegründet

Als eine der ersten Trachtengruppen im Bezirk wurde der Verein im Februar 1981 gegründet auf Initiative von Helga Polesnig, Anton Schmied, Hofrat Franz Koschier und Inge Mairisch. Am Samstag, dem 25. April, wird das 45-Jahr-Jubiläum mit Gottesdienst und Agape gefeiert – auch im Sinne des guten Zwecks. „Falls jemand eine Spende geben möchte, kommt es zur Renovierung der Kirchenorgel zugute“, so die 63-Jährige.

2017 erhielt der Verein das Diexer Wappen. Nach dem Tod von Helga Polesnig 2009 übernahm Roswitha Polessnig, als zweite Obfrau in der Geschichte des Vereins, die Leitung. „Wir sind eine generationenübergreifende Gruppe und haben große Freude am gemeinsamen Gestalten.“

Diese Tracht wird getragen

Getragen wird die Jauntaler Sonntagstracht aus Wollstoff mit Samtbändern, dazu eine handgestickte Bluse und die wertvolle Bodenhaube mit Goldstickerei. „Ergänzend wird die Norische Tracht und das Diexer Sommerdirndl mit Silberknöpfen der Diexer Wehrkirche getragen“, informiert Polessnig. Ein Schwerpunkt liegt auch auf der Bildung: Nähkurse, Handarbeitsabende sowie Koch- und Bastelkurse im Winter. Mit rund 40 Mitgliedern werden Angebote zuerst intern abgedeckt, freie Plätze stehen allen offen. „Wenn jemand Interesse hat, bei uns mitzumachen, kann er sich gerne bei uns melden“, so Polessnig.

Die Gruppe ist bei kirchlichen Festen und regionalen Veranstaltungen präsent. Ein gepflegter Brauch ist das Kräutersammeln am Johannestag (24. Juni). Beim Diexer Kirchtag gibt es einen Stand mit Handarbeiten, Met, Brot und Reindling.

In der Adventzeit werden ältere Gemeindebürger besucht. „Das wertvollste Geschenk ist die gemeinsame Zeit.“ Auch der Weihnachtsbasar dient karitativen Zwecken und Vereinsaktivitäten.

Kontakte zu anderen Gruppen werden ebenfalls gepflegt, etwa zur Partnergruppe Döbriach. Wanderungen und Ausflüge stärken den Zusammenhalt. Der Verein beteiligte sich zudem an der Restaurierung von Bildstöcken sowie an der Pflege des Kriegerdenkmals und unterstützte die Errichtung eines Stationskreuzes bei der Volksschule.