Seit 2018 betreibt der ausgelernte Elektriker Erwin Künstner ein kleines Geschäft mit „Designer-Altholzprodukten“ in Bad Eisenkappel/Železna Kapla. Mit der Zeit erwiesen sich die Ausstellungsräume für die österreichweit gefragten Uhren, Lampen und Kleinmöbel jedoch als zu klein.

Nun ergab sich die Möglichkeit, ebenfalls am Hauptplatz, einen größeren Geschäftsraum mit mehr Ausstellungsfläche und sogar einem Lager zu beziehen. „Bei dieser Gelegenheit dachten wir mit meiner Frau Barbara nicht lange nach und nahmen sie sogleich am Schopf“, zeigt sich Künstner erfreut. Auf die Idee, selbst hochwertige Designerprodukte für den Verkauf herzustellen, kam der langjährige Obmann des SF Rückersdorf als er zu Hause mit selbstkreierten Produkten die eigene Wohnung ausstattete. Der Erfolg gab ihm recht.

Die Neueröffnung des Geschäfts mit elegant ausgestalteten Verkaufsnischen und -flächen ist am kommenden Freitag, 24. April, um 15 Uhr. Öffnungszeiten: freitags und samstags jeweils von 9 bis 12 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung unter 0664 19 77 520.