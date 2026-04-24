Eine neue Wende hat der Streit um Radarstrafen, Radarkästen und Radarlaserpistolen in Italien genommen. Seit zwei Jahren gibt es dort kaum Geschwindigkeitsmessungen. Denn viele der Geräte entsprechen nicht der gesetzlichen Norm, weshalb Radarstrafen angefochten wurden. Um den behördlichen Aufwand der zu erwartenden Anfechtungen zu vermeiden, sind die meisten der sowieso generell wenigen scharfen Radargeräte seit Monaten nicht in Betrieb.

Der Staat hat eine Liste mit den Positionen der in Betrieb befindlichen Radargeräte zum Download aufgelegt. Während man in Italien jetzt auf eine Freigabe von der Europäischen Union bezüglich der Normierung der italienischen Radargeräte wartet, hat die nationale Vereinigung der Straßenbenutzer „Altvelox“ mit Sitz in der Region Veneto den Streit zusätzlich angefacht.

„Altvelox“ (auf Deutsch: Radarstopp) hat eine Anzeige gegen die vier Präfekturen der Nachbarregion Friaul-Julisch Venetien eingebracht. Denn jene Radargeräte, die nicht der Norm entsprechen, hätten binnen zwölf Monaten ab Inkrafttreten der Verordnung des Verkehrsministeriums entfernt werden müssen – und diese Frist ist bereits vor einem Jahr abgelaufen.

Dokumentation verweigert

Nun fordert die Gruppe von den Präfekturen Triest, Görz/Gorizia, Udine und Pordenone Informationen über ihre bisher getroffenen Maßnahmen in dieser Angelegenheit. Die Antworten, die „Altvelox“ erhielt, seien laut Friauler Medien unbefriedigend gewesen. Alle vier Behörden verweigerten eine komplette Dokumentation.

„Altvelox“ verweist auf ein Gerichtsurteil aus Latina (Region Lazio), aus dem hervorgeht, dass ein nicht der behördlichen Norm entsprechendes Geschwindigkeitsmessgerät ausgeschaltet sein muss und dass die Meldung über ein solches Gerät nicht zu den Akten gelegt werden darf.