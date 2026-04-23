Vor Kurzem waren die ehemaligen österreichischen Teilnehmer des Eurovision Song Contests (ESC) sowie unser diesjähriger Vertreter, Cosmó, bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg eingeladen. Darunter auch Thomas Forstner, der zweimal für Österreich antrat und heute in Frantschach-St. Gertraud lebt. „Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut“, so Forstner, auch wenn er „im ersten Moment überrascht“ war. „Ich bin mit offenen Erwartungen hingefahren. Es war superschön und prunkvoll.“ Forstner, der mit seinem 5. Platz mit „Nur ein Lied“ in Lausanne 1989 unter den erfolgreichsten ESC-Teilnehmern des Landes rangiert, habe sich „geehrt gefühlt“. Auch mit dem Bundespräsidenten habe er „ein paar Worte wechseln“ können.

Mit Vorjahressieger JJ © KK/Privat

1989 © Günther Pichlkostner

„Es war schön, alle auf einem Haufen zu sehen“, sagt Forstner, auch wenn ein paar Ehemalige nicht da waren. Insbesondere Alf Poier und Tony Wegas habe er vermisst. „Es war total spannend: Die alten Kollegen kennt man, aber es waren viele neue Leute dort, die ich noch nicht persönlich kannte.“ So konnte er sich mit Cosmó (dem er „alles Beste“ wünscht), dem Vorjahresgewinner JJ sowie Conchita Wurst (1. Platz 2014) bekannt machen, erzählt Forstner. „Ein entspanntes persönliches Event und eine schöne Idee – die durchaus auch fällig war“, meint Forstner. „Wir haben alle unser Bestes gegeben, Österreich zu vertreten.“

Thomas Forstner erzeugt und vertreibt auch vegane „Bradlfett’n“ © Gerfried Ambrosch

Generell habe das Interesse am Songcontest „eine neue Dimension erreicht“, erläutert der Barde. „Die Community ist sehr groß und wird immer größer. Die Medien und viele Branchen haben reagiert: Alle fahren mit am Songcontest-Zug – auf allen Ebenen.“ Die traditionsreiche Großveranstaltung sei „wieder attraktiver“ geworden. „Der Songcontest hatte immer schon seine Höhen und Tiefen. Wir steuern auf eine Hochphase zu – und das im eigenen Land“, freut sich der Eurovision-Veteran, der bereits seit März Einladungen in Sachen Songcontest nachkommt. Auch seine vegane „Bradlfett’n“-Schiene laufe sehr gut. „Wir haben weitere Shops dazubekommen, und es werden noch mehr.“