Es ist eine Diskussion, die die Gemeinde Mitterdorf an der Raab nicht erst seit kurzem beschäftigt: Die Raabklamm lockt als beliebtes Ausflugsziel zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Und mit den Besuchern kommen auch die Pkw. Eine von mehreren Einstiegsstellen zur Klamm liegt im Ortsteil Oberdorf. Wie berichtet, ist hier das Parken seit Jahren ein Problem.

„Donnerstags geht es los. Samstag und Sonntag herrschen hier unerträgliche Zustände", erzählt eine Anrainerin. Zwei Oberdorfer, sie wohnen nicht direkt in der Nähe des Parkplatzes, sprechen von „Irrfahrten“. Besucher würden sich aufgrund der mangelhaften Beschilderung nicht auskennen. Ist der Parkplatz voll, irren sie durch das Dorf.

An stark frequentierten Tagen ist der Parkplatz überfüllt, Wanderer parken ihre Autos am Straßenrand und entlang des Geh- und Radweges © KK

Sie klagen über Hundegebell und „kleschende Autotüren“ – und das zu Zeiten, wo sie zuhause zur Ruhe kommen möchten. „Es soll doch für uns auch lebenswert sein", so die Anrainerin.

Umdwidmung steht an

Besonders aufgeregt hat die Gruppe die Kundmachung über die Umwidmung jener Fläche die die Gemeinde für eine Parkplatzerrichtung gekauft hatte. Diese soll nun zur Verkehrsfläche umgewidmet werden und so die Weichen für die Parkplatzerrichtung stellen.

Ein Schild und Absperrmaßnahmen brachten ein wenig Verbesserung © KLZ / Julia Kammerer

Anrainer brachten ihre Einwende ein. „Ich bekomme jetzt die Hölle vors Haus. Vielleicht kommen die Camper auch, dann haben wir das auch noch in der Nacht", befürchtet die Anrainerin und ist zornig. Denn ihre Bedenken teilte die Gruppe sowohl Bürgermeister Thomas Derler (ÖVP) als auch dem Gemeindevorstand mit.

Bei Infoveranstaltungen und Treffen im Gemeindeamt wurde über die Situation debattiert, auch bei Gemeinderatssitzungen waren Anrainer dabei © KLZ / Julia Kammerer

Bei Infoveranstaltungen und Treffen im Gemeindeamt wurde über die Situation debattiert. Auf einen Nenner kam man nicht. Die Fronten scheinen verhärtet: Während die Gruppe Oberdorfer beklagt, Ideen und alternative Vorschläge seien nicht erwünscht, betont der Bürgermeister erneut: „Beim Beteiligungsprozess zur familienfreundlichen Gemeinde, wo sich die Bürger einbringen konnten, hat das niemand getan.“

31 Parkplätze

Aktuell liegt das Projekt beim Land Steiermark. „Es liegt ein Genehmigungsvorbehalt wegen formeller Fehler vor“, sagt Derler. Sind die behoben, soll das Projekt bei der Gemeinderatssitzung am 6. Mai (einstimmig wie Derler glaubt) beschlossen werden.

Angedacht sind 31 Parkplätze – also mehr, als eigentlich gedacht. Warum? „Wir widmen ja beide Grundstücke. Auf dem einen Grundstück sind sich mit diesem Plan genau 31 ausgegangen“, sagt Derler. Die zweite Fläche wird vorerst nur gewidmet, die Parkfläche könnte „bei Bedarf“ erweitert werden, so Derler.

Thomas Derler, Bürgermeister von Mitterdorf an der Raab (ÖVP) © Iris Bloder Photography

Der geplante Weg für Landwirte kommt nicht. Sie gelangen künftig über den bestehenden Weg zu ihren Feldern. „Es wird eine Einfahrt geben. Die Fläche wird geschottert, nicht versiegelt, Bäume werden gepflanzt“, sagt Derler. Campen sei auf der Anlage nicht erlaubt. Dafür bräuchte es eine eigene Genehmigung. „Die Autos gehören von der Straße weg, damit die Sicherheit gegeben ist“, sagt Derler und rechnet mit Kosten von ungefähr 50.000 Euro.

Müssen sich die Raabklamm-Gemeinden (Mortantsch, Gutenberg, Naas, Passail, Weiz) an den Kosten beteiligen? „Ich habe es anklingen lassen“, sagt der Ortschef. Mit Errichtung der neuen Parkfläche in Oberdorf rechnet Derler nicht vor Herbst 2026.

„Gibt mehr Befürworter“

Hinsichtlich der Beschilderung soll der Gemeinderat entscheiden, wie diese künftig ausschauen könnten und ob der Verweis auf die Plätze beim Sportplatz (dort gibt es 118 Parkplätze und ein WC, bis zur Raabklamm sind es aber rund 20 Gehminuten) noch sinnvoll ist. „Klar ist, dass junge Familien oder Pensionisten den Weg vom Sportplatz bis nach Oberdorf nicht gehen.“

Seiner Meinung nach gibt es mehr Befürworter als Gegner: „Würde ich von der Bevölkerung nicht so viel Zuspruch bekommen, hätt ich es schon gelassen. Nicht alle sind gegen das Projekt." Die Oberdorfer sprechen sich hingegen auch nicht gesammelt gegen den Parkplatz aus, sondern hoffen indes auf ein Gesamtkonzept und eine „Lösung zum Wohle der Menschen, die hier leben“.