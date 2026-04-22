Um die Trinkwasserversorgung auch für die nächsten Generationen sicherzustellen, laufen seit 7. April Grabungsarbeiten in der Ortschaft Gablern/Lovanke in der Marktgemeinde Eberndorf. Die bestehende Trinkwasserleitung wird vom Tiefbrunnen Gablern weg, der sich im Wald in der Nähe der Ortschaft befindet, bis hin zum Kreisverkehr beim Hofer in Eberndorf/Dobrla vas erneuert.

Die Bauarbeiten in Gablern werden sich über das ganze Jahr erstrecken © Simone Jäger

Größere Leitung, erhöhte Fördermenge

Am 22. April gab es auf Einladung des Wasserverbands Völkermarkt-Jaunfeld um Obmann Wolfgang Tischler und Geschäftsführer Paul Komar einen verspäteten symbolischen Spatenstich für dieses laufende Projekt, in das rund 1,6 Millionen Euro investiert werden. Die Grundlage für diese Maßnahme bildet die Bezirkswasserstudie, die unter anderem zu dem Ergebnis kam, dass besagte Trinkwasserleitung, die bereits über 50 Jahre alt ist, größer dimensioniert werden müsste. „Der Tiefbrunnen Gablern hat eine Fördermenge von 38 Litern pro Sekunde. Die bestehende Trinkwasserleitung hat einen Durchmesser von 150 Millimetern und schafft deshalb nur 17 Liter pro Sekunde“, erklärt Betriebsleiter Achim Streicher vom Wasserverband Völkermarkt-Jaunfeld.

Um die Fördermenge zu erhöhen und somit die Trinkwasserversorgung im gesamten Verbandsgebiet und darüber hinaus langfristig zu sichern, wird nun auf einer Länge von 3,3 Kilometern eine neue Transportleitung mit einem Durchmesser von 250 Millimetern ins Erdreich gelegt. Das Projekt, das von Thomas Scherzer (Planungsbüro OKZT GmbH) geplant wurde, wird mit einer Sonderförderung des Landes in der Höhe von 25 Prozent der Baukosten gefördert.

Wasserverbandsobmann Wolfgang Tischler mit seinen Vorgängern Josef Schleschitz und Wolfgang Stefitz (von links) © Simone Jäger

Baulärm und Verkehrsbehinderungen

Die Bauarbeiten werden von der Strabag mit Bauleiter Marco Grutschnig und Polier Andreas Oberegger ausgeführt und laufen bis zum 30. November 2026. „Bis dahin soll inklusive der Asphaltierungsarbeiten alles fertig sein“, informiert Tischler, der auch SPÖ-Vizebürgermeister von Eberndorf ist. Bis zur Fertigstellung ist zwangsläufig mit Baulärm, Verkehrsbehinderungen und Straßensperren in Gablern zu rechnen, wofür er und Bürgermeister Wolfgang Stefitz (SPÖ) die Bevölkerung um Verständnis bitten.

„Es stimmt, dass ich mich anfangs gegen das Projekt gesträubt habe, weil die Gemeinde das Geld nicht hat“, sagte Stefitz in seiner Ansprache. Erhöhte Förderungen, Sonderbedarfszuweisungsmittel und ein Kredit beim Land hätten es nun aber möglich gemacht. Im Zuge der Neuverlegung der Transportleitung erneuert auch die Marktgemeinde zum Beispiel die Abläufe für Oberflächenwasser und ergänzt und erneuert die Straßenbeleuchtung.

Zwei neue Wassermeister

Auch für Völkermarkts Bürgermeister Markus Lakounigg (SPÖ), Obmannstellvertreter im Wasserverband, ist das Projekt ein „wichtiger Meilenstein für die Grundversorgung mit Wasser.“ Der Wasserverband Völkermarkt-Jaunfeld besteht aus den Gemeinden Völkermarkt, Eberndorf, St. Kanzian am Klopeiner See, Sittersdorf/Žitara vas und Globasnitz/Globasnica. Mit Michael Korak und Fabian Sadjak haben außerdem kürzlich zwei neue Wassermeister ihre Arbeit aufgenommen.