Die warmen Frühlingstage im April und Anfang Mai verleiten viele Hobbygärtner dazu, ihre Beete bereits vollständig zu bepflanzen. Doch genau jetzt ist Vorsicht geboten: Mit den sogenannten Eisheiligen steht eine Wetterphase bevor, die noch einmal empfindliche Kälteeinbrüche bringen kann, mit teils fatalen Folgen für junge Pflanzen.

Was sind die Eisheiligen?

Als Eisheilige bezeichnet man eine Reihe von Gedenktagen Mitte Mai (traditionell vom 11. bis 15. Mai), die mit einem erhöhten Risiko für Spätfrost verbunden sind. Zu ihnen zählen die Namenstage von Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und der „kalten Sophie“.

Hinter diesem Begriff steckt kein Mythos, sondern eine jahrhundertealte Bauernregel: In dieser Zeit kann kalte Polarluft nach Mitteleuropa strömen und die Temperaturen nachts bis unter den Gefrierpunkt sinken lassen.

Warum sind sie für Gärtner so wichtig?

Gerade für Gärtner haben die Eisheiligen nach wie vor Bedeutung. Viele Pflanzen, wie etwa Tomaten, Gurken oder Kräuter, reagieren äußerst empfindlich auf Frost. Schon leichter Bodenfrost kann ihre Blätter und Triebe irreparabel schädigen oder die Pflanzen komplett absterben lassen.

Deshalb gilt eine einfache Regel: Frostempfindliche Pflanzen sollten erst nach den Eisheiligen ins Freie gesetzt werden. Die „kalte Sophie“ am 15. Mai markiert dabei traditionell den sicheren Zeitpunkt, ab dem keine nächtlichen Fröste mehr zu erwarten sind.

Die Gefahr wird oft unterschätzt

Dabei ist schon jetzt die Versuchung groß und viele juckt es in den Fingern: Gartencenter sind voll, das Wetter wirkt stabil – doch genau darin liegt das Risiko. Späte Kälteeinbrüche sind schwer vorherzusagen, und selbst kurze Frostphasen können große Schäden verursachen. Doch Geranien, Petunien, Tomaten, Paprika, Gurken und Basilikum vertragen keinen Frost. Eine einzige kalte Nacht kann reichen, um die ganze Investition zu zerstören.

Meteorologen warnen daher davor, sich zu früh in Sicherheit zu wiegen. Auch wenn die Tage warm sind, können klare Nächte noch frostig werden, eine gefährliche Kombination für junge Setzlinge. Robust sind hingegen Stiefmütterchen, Primeln, Vergissmeinnicht und Hornveilchen. Auch Salat, Radieschen und Spinat halten leichte Minusgrade aus.

Sind die Eisheiligen noch relevant?

Interessanterweise hat sich die Bedeutung der Eisheiligen in den letzten Jahren etwas verändert. Durch den Klimawandel treten starke Spätfröste insgesamt seltener auf, und die Temperaturen im Mai sind oft höher als früher. Dennoch bleiben kurzfristige Kälteeinbrüche möglich. Die Eisheiligen sind daher weniger ein festes Naturgesetz als vielmehr eine Orientierungshilfe. Sie erinnern daran, dass der Frühling in Mitteleuropa noch Überraschungen bereithalten kann.