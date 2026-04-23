Nach dem Baustart des Primärversorgungszentrums der Diakonie de la Tour mit Kassenvertrag in Bleiburg/Pliberk im März verlaufen die Arbeiten planmäßig. „Ende Mai sollten wir den Außenbereich fertig haben – inklusive der neuen Rampe für den barrierefreien Zugang“, berichtet Diakonie-Pressesprecher Hansjörg Szepannek. Der evangelische Wohlfahrtsverband mit insgesamt rund 2500 Beschäftigten investiert rund zwei Millionen Euro in die Sanierung der etwa 500 Quadratmeter großen Räumlichkeiten im Erdgeschoß der ehemaligen „Kik“-Filiale am 10. Oktober-Platz 40. „Zu diesem Zeitpunkt ist dann auch der Estrich durchgetrocknet und es geht mit dem Innenausbau los“, fährt Szepannek fort.

Im Innenbereich werden Ordinations-, Therapie- und Behandlungsräume samt einem Warte- sowie einem Laborbereich für die nach der geplanten Eröffnung im Herbst 60 Stunden pro Woche geöffnete Primärversorgungseinheit (PVE) entstehen. „Auch mit der sanitätsbehördlichen Genehmigung ist alles im Laufen. Der Bescheid sollte in den nächsten Tagen bei uns sein. Momentan sieht es wirklich gut aus, dass wir im Oktober eröffnen können“, sagt er.

Suche nach Ärzten auf Slowenien ausgeweitet

Im Kernteam werden von Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr zwei Allgemeinmediziner, zwei diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger sowie zwei Ordinationsassistenten in Vollzeit tätig sein. Zum erweiterten Team gehören auch ein Physiotherapeut (40 Stunden) sowie Angebote der Klinischen Psychologie/Psychotherapie (30 Stunden), der Ergotherapie sowie Diätologie (jeweils zehn Stunden) und der Sozialarbeit (20 Stunden). „In Summe suchen wir mindestens elf neue Mitarbeiterinnen beziehungsweise Mitarbeiter – je nachdem, wer wie viele Stunden übernimmt“, erläutert der Pressesprecher der Diakonie, die viele Mitarbeitende bereits durch Initiativbewerbungen gewinnen konnte.

Hansjörg Szepannek ist Pressesprecher der Diakonie de La Tour © KK/Krawath-Weiss

Ausgeschrieben wurden kürzlich jedoch die Stellen für die Ordinationsassistenten und die Allgemeinmediziner, wovon gerade Letztere aufgrund der Randlage der Südkärntner Stadtgemeinde – so zumindest die Befürchtung einiger Bleiburgerinnen und Bleiburger – nicht so einfach zu finden sein dürften. „Wir können attraktive Rahmenbedingungen in einem multiprofessionellen Team anbieten – mit klar planbaren Dienstzeiten von Montag bis Freitag, ohne Wochenend- oder Nachtdiensten und der Möglichkeit, mitzugestalten“, zeigt sich Szepannek zuversichtlich für die Suche nach den Ärztinnen und Ärzten, die auch auf das Nachbarland Slowenien ausgeweitet wird. „Auch Bewerbungen von Teilzeitkräften sind für beide Stellen herzlich willkommen. Es ist sogar wahrscheinlich, dass sich die beiden Vollzeitstellen mehrere Personen teilen werden“, fügt er an.

Die Eröffnung der neuen Primärversorgungseinheit soll heuer im Oktober erfolgen © Petra Mörth

Das Brutto-Mindestgehalt laut dem Kollektivvertrag der geistlichen Krankenanstalten Kärntens liegt übrigens auf Vollzeit-Basis (40 Stunden pro Woche) für einen Facharzt für Allgemeinmedizin bei 7453,35 Euro beziehungsweise bei einem Allgemein-Arzt bei 5152,36 Euro. Die Entlohnung erfolge laut der Ausschreibung mit vollumfänglicher Anrechnung von Vordienstzeiten nach dem K-Schema der Kabeg (Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft).