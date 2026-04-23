Ein schrecklicher Fall von Tierquälerei wurde am Donnerstag aus Matrei in Osttirol bekannt. „Ein 39-jähriger Österreicher steht im Verdacht, sich Ende März, Anfang April insgesamt drei Mal zu zwei verschiedenen Reitställen Zutritt verschafft und dort geschlechtliche Handlungen an zwei Pferden vorgenommen zu haben“, bestätigt Mediensprecher Florian Oberhofer von der Staatsanwaltschaft Innsbruck entsprechende Medienberichte.

Bei Dunkelheit

Anzeige erstattet hatte einer der Reitstallbetreiber, nachdem dieser durch Aufnahmen einer Überwachungskamera auf den abscheulichen Vorgang aufmerksam geworden war. Die beiden Pferde würden, so Oberhofer, zwar keine objektiven Verletzungen aufweisen, „sie wurden aber unnötigen Qualen ausgesetzt“. Der 39-jährige Mann hatte sich jeweils zwischen 21 und 22 Uhr in die Ställe begeben. Er ist zu den Anschuldigungen geständig.

Die Ermittlungen sind bereits abgeschlossen. Der Abschlussbericht der Polizei liegt bereits vor. „Es ist zu erwarten, dass der Mann wegen Tierquälerei angeklagt wird“, sagt Oberhofer. Für den mutmaßlichen Täter gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.