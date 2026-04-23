Ein 48-jähriger Polizeibediensteter hantierte am Donnerstag gegen 7.30 Uhr mit seiner Dienstwaffe in einem Waffenraum in der Polizeikaserne Krumpendorf. Dabei löste sich nach ersten Erkenntnissen ein Schuss, wodurch sich der Beamte Verletzungen am rechten Bein zuzog. Darüber informierte die Landespolizeidirektion in einer Aussendung.

Der Polizist wurde nach Erstversorgung durch einen Notarzt in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Weitere Personen wurden durch diesen Vorfall nicht verletzt.

Die Ermittlungen dazu werden vom Bezirkspolizeikommando Klagenfurt geführt.