Mit der Domaines Kilger Wein GmbH stellt eine weitere Gesellschaft im Firmenkonglomerat des Münchner Investors Hans Kilger einen Insolvenzantrag, berichten die Kreditschützer von AKV und KSV1870 am Mittwoch. Das Unternehmen hat eine Sanierung mit Eigenverwaltung beantragt und soll fortgeführt werden.

Kilgers 2022 gegründete Weinbau- und Weinhandelsgesellschaft in Gamlitz beschäftigt sechs Mitarbeiter, 31 Gläubiger sind außerdem von der Insolvenz betroffen. Die Passiva betragen laut Gläubigerschützern 200.000 Euro, die Aktiva lediglich 2800 Euro.

Hohe Kosten und Absatzprobleme

Bei den Insolvenzursachen verweist der Betrieb auf die in den letzten Jahren gestiegenen Kosten im Bereich der Weinkellerei und der Bewirtschaftung der Weingärten. Ein zusätzlicher Faktor sei die Insolvenz der Gourmondo Handelsgesellschaft im September 2025 gewesen – auch sie übrigens eine Kilger-Tochter. Dadurch konnten keine neuen Weine mehr abgefüllt werden, heißt es, und das führte zu Umsatzeinbußen. Weitere „signifikante Verluste“ fuhr der Betrieb der Buschenschank „Boho“ ein, die derzeit ruht. Nicht zuletzt: Auf einem Teil der sehr großen Erntemengen im vergangenen Jahr blieb man offenbar sitzen.

Weinkeller der Domaines Kilger im Schloss Gamlitz © Robert Lenhard

Die Domaines Kilger Wein GmbH bietet den Gläubigern eine Quote von insgesamt 30 Prozent innerhalb von zwei Jahren an, sollte der Sanierungsplan angenommen werden.

Geplant ist, dass sich das Unternehmen zukünftig auf eine reduzierte Betriebsgröße fokussiert und 15 bis 20 Hektar an Weinbau in der Südsteiermark bewirtschaftet. Entsprechende Restrukturierungsmaßnahmen seien bereits gesetzt worden – sie sollen die Kosten senken.

Pleitewelle

Erst am vergangenen Montag war die Insolvenz der Domaines Kilger Schloss Gamlitz Betriebs GmbH bekannt geworden. Deren Überschuldung beträgt 2,1 Millionen Euro, das Unternehmen mit 15 Beschäftigten wird allerdings liquidiert werden.

Losgetreten wurde die Pleitewelle der Kilger-Unternehmen von der Insolvenz der zentralen Gesellschaft, der Domaines Kilger GmbH & Co KG Ende Februar. Ausgelöst von einem Gläubigerantrag. Mitte März wurde eine Schätzung publik, wonach Verbindlichkeiten in Höhe von 81,5 Millionen Euro vorliegen sollen – die Hälfte davon könnten unternehmensinterne Forderungen sein.