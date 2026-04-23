Stillstand am Plöckenpass, Betriebe am Limit und Gäste bleiben aus. So sieht die FPÖ laut einer Aussendung derzeit die Lage rund um die nach mehr als zwei Jahren vor der Wiedereröffnung stehenden Verbindung zwischen dem Gailtal und Italien. In die Wortmeldung verpackt haben die Freiheitlichen erstmals auch Kritik an der Personalpolitik der SPÖ. Genauer gesagt daran, dass seit der Regierungsumbildung ein Ehepaar in ihrem Klub sitzt. „Die SPÖ schickt das Ehepaar Burgstaller in den Landtag und feiert das als Aufbruch. Während sie ihren Familienbetrieb organisiert hat, hat die FPÖ gehandelt“, sieht Klubobmann Erwin Angerer die SPÖ weiterhin nur mit sich selbst beschäftigt, statt die Probleme des Landes zu lösen.

Arbeitsplatz als Partnerbörse

Die Rede ist von Klubobmann Luca Burgstaller und Rückkehrerin Christina Patterer-Burgstaller. Beide sind trotz jungen Alters schon mehr als zehn Jahre in der Politik tätig und seit Oktober des Vorjahres verheiratet. Patterer-Burgstaller war schon in der vorherigen Periode im Kärntner Landtag, hat das Mandat nach der Wahl 2023 verloren und ist nach dem Wechsel von Marika Lagger-Pöllinger in die Landesregierung nun wieder nachgerückt. „Der Arbeitsplatz kann auch in der Politik eine gute Partnerbörse sein“, sagt Burgstaller. Den Aussagen der FPÖ will der 30-Jährige keine große Bedeutung zumessen. „Es ist legitim, ein solches Mandat anzunehmen. Es wäre viel problematischer, wenn eine Frau das aufgrund ihres Mannes nicht könnte“, sagt Burgstaller. Glaubt man den Gerüchten im Landtag, dürfte die Verbindung innerhalb der SPÖ dennoch Thema sein. „Wären sie nicht verheiratet, dann wäre sie jetzt wahrscheinlich Landesrätin“, sagt ein Insider.

Burgstaller und Patterer gelten in der SPÖ schon seit vielen Jahren als Nachwuchshoffnungen © APA/Eggenberger

Beim Team Kärnten sieht man darin, dass zwei Stimmen im Landtag und damit auch zwei zusätzliche Gehälter auf einen Haushalt vereint sind, grundsätzlich kein Problem. „Es war und ist die Entscheidung der SPÖ, wer für sie im Landtag sitzt und nicht die Aufgabe von anderen Parteien, das zu beurteilen“, sagt Klubobmann Gerhard Köfer, dessen Frau Evelyn Gemeinderätin des Team Kärnten in Spittal ist.

Auch Köfers Ehefrau Evelyn ist politisch aktiv © KK

„Wo die Liebe hinfällt“

Beim Koalitionspartner ÖVP ist die Ansicht eine Ähnliche: „Wo die Liebe hinfällt haben wir nicht zu bestimmen“, sagt Klubobmann Markus Malle. Das Thema sei in erster Linie eines, das die SPÖ parteiintern zu klären habe. Persönlich schätze er das Ehepaar Burgstaller sehr. Auch die ÖVP hatte mit Nationalratsabgeordneter Elisabeth Scheuer und Klagenfurts Ex-Bürgermeister Harald Scheuer ein politisch erfolgreiches Ehepaar in ihren Reihen, mittlerweile sind sie getrennt. Auch bei den Freiheitlichen gab es familiäre Verbindungen. Immerhin haben die beiden Scheuch-Brüder über Jahre Partei und Regierung mitgeprägt.

Die Scheuchers bei der Stimmabgabe bei der Bürgermeisterwahl 2003 © APA/Eggenberger

Und was sagt Patterer-Burgstaller? „Es soll Schlimmeres geben, als zwei junge Menschen, sich politisch engagieren und sich dabei verlieben“, nimmt sie die FPÖ-Kritik locker. Wenn man ihre langjährige Arbeit nun auf ihre Ehe reduzieren möchte, sei das Sache der Freiheitlichen. Man sei unabhängig voneinander politisch aktiv geworden und habe auch unterschiedliche politische Schwerpunkte. „Der Region bringt es gar nichts, wenn hier ein Konflikt geschürt wird. Gerade beim Plöckenpass braucht es ein sachliches Miteinander“, sagt Patterer-Burgstaller.