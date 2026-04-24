Da singt einer von seinen Absichten und Träumen. Da will einer ein besonderes Lied schreiben, ein Star werden, nebenbei seine Angebetete erobern. Aber der Zuhörer weiß, dass daraus nichts wird. Das „Tatütata“ im Refrain verrät es: Die Charts sind nicht die nächste Station, es geht mit Vollgas Richtung Krankenhaus. Dort sind dem Sänger dann gute Ärzte zu wünschen, vielleicht nicht solche, die – siehe das Bild oben – zwischen Ratlosigkeit und übermäßigem Medikamenteneinsatz schwanken.

Vorbei sind bei Peter Karpf die Zeiten als Singer-Songwriter mit Akustikgitarre und Liedern, die vor allem ein Thema transportierten. Statt dessen hat er auf einen Freund gehört, der ihm geraten hat: „Schreib doch einmal einen Rocksong.“ Und während Karpfs Alter Ego in den Lyrics noch davon träumt, dass ihm das „irgendwonn“ gelingt, ist Karpf schon ein paar Schritte weiter. Der Musiker, der in Griffen und Klagenfurt lebt, hat nämlich genau das heute veröffentlicht. Einen Rocksong namens „Rocksong“. Keine drei Minuten lang, flott, auf den Punkt, beat- und gitarrenlastig. Aber die Erzählposition – Karpf singt von einem, der ihm nicht fremd und fern ist, der aber eine realistische Selbsteinschätzung mit Selbstüberschätzung getauscht hat – macht das Lied zu mehr. Ein Spaß zwar, aber einer, in dem noch viel mehr steckt. Zum Beispiel das Wissen um die Licht- und Schattenseiten des Business, die Erwartungshaltung von Fans und Plattenfirma, an der schon viele junge Künstler zerbrochen sind.

Um Karpf muss man sich hingegen keine Sorgen machen. Er steht mit beiden Beinen fest auf der Erde. Seine Jahre im Musikgeschäft und sein Brotberuf als – inzwischen pensionierter – Leiter der Volksgruppenabteilung des Landes haben ihn, darf man vermuten, von übersteigerten Erwartungen geheilt. Ein Träumer im positivsten Sinn des Wortes ist er aber geblieben – da trifft er sich mit dem Sänger, über den er im „Rocksong“ singt. Dazu passt, dass er sich mit dem Lied auch für die österreichische Vorausscheidung des Song Contests beworben hat. Am Ende hat, die Geschichte ist bekannt, Cosmo mit „Tanzschein“ gewonnen.

Open Air am Schlossberg

Aber es wäre auch nicht Peter Karpf, wenn er nicht bereits die nächsten Pläne hätte. Einer davon ist ein Konzert in seiner Heimatgemeinde Griffen. Im Juli tritt er dort Open-Air mit Band am Schlossberg auf. Eine Herausforderung. „Es ist einerseits etwas Besonderes“, sagt Karpf. „Aber wenn einen jeder kennt, steht man auch ein bisschen unter Beobachtung. Man will schon sein Bestes geben.“ In Griffen hat er zwar schon gespielt, aber das war damals („das muss irgendwann im vorigen Jahrtausend gewesen sein“) im Duo mit Otto Polainer. Aber auch hier: Sorgen muss man sich um ihn keine machen, auch als Solokünstler bringt er sein Publikum zum Tanzen, davon konnten sich im Vorjahr im Casineum in Velden zum Beispiel alle bei der Livepremiere des „Rocksongs“ überzeugen.

Ein weiterer Plan von Karpf ist ein Buch. Der Arbeitstitel „Peter Karpf: Ein Leben wie ein Rocksong. Nicht nur eine Musikgeschichte“ verrät, um was es gehen wird. Um seine Erlebnisse im Musikbusiness, aber auch die Zeit beim Land Kärnten, um große Geschichte und persönliche Geschichten. Geplanter Erscheinungstermin: nächstes Jahr.

Weitere Veranstaltungen

Pläne haben aber auch Petra und Bernhard Dobrounig, die Pächter der Griffener Schlossbergschänke. Nachdem sie im Vorjahr schon Gernot Kulis und die Kärntner Band Matakustix nach Griffen brachten, wollen sie heuer ihre Open-Air-Veranstaltungen fortführen. Neben Peter Karpf, der am 23. Juli auftritt, folgen an einem Wochenende im August noch Andreas Vitásek und der bayerische Liedermacher Hans Söllner. Und am 29. 8., wie im Vorjahr, das Electric Dance Festival.