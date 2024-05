Anfang des Monats fanden in Spittal an der Drau die Staatsmeisterschaften im Behindertenschwimmen statt. In der Klasse DS21 (Down Syndrom Klasse) erreichte Gernot Platzer fünf Mal den ersten Platz und einmal den zweiten Platz und konnte sich so über sechs neu hinzugekommene Medaillen freuen. Nur drei Profis stehen im Gesamtmedaillenspiegel vor ihm. „Seit 20 Jahren schwimmt Gernot aus gesundheitlichen Gründen und aus purem Spaß an der Freude. Im Italienurlaub wurden wir dann von einer Schwimmtrainerin angesprochen, ob er nicht professionell schwimmen möchte, da er eine gute Wasserlage hat“, erzählt der stolze Papa Haimo Platzer (83).