„Das Schöne an dem Sport ist ja, dass wenn wir in Bozen gewinnen, alles gleich wieder viel romantischer ausschaut.“ VSV-Manager Martin Winkler bemüht sich nach zwei Niederlagen gegen Bozen im Viertelfinale um Positivität. Und hat im Kern der Sache auch recht. Allerdings muss der VSV heute in Italien auch erstmals in der Serie anschreiben, denn ein 0:3 gegen die robusten „Füchse“ wäre wohl schon der verfrühte Todestoß.