Die vor dem Viertelfinalduell gegen Bozen optimistischen Villacher wurden in Spiel eins der Best-of-Seven-Serie rasch auf den Boden der Realität zurückgeholt, wurden von den Südtirolern förmlich überrollt. Sollte es in Spiel zwei keine deutliche Leistungssteigerung geben, dürfte der Traum vom Halbfinale bald wieder ausgeträumt sein. „Es war einfach enttäuschend. Es war ein Auftritt ohne Selbstvertrauen, ohne Körperspiel. Es schien teilweise so, als ob sich die Spieler versteckt hätten“, findet auch Sportvorstand Gerald Rauchenwald klare Worte und spricht sogar von der schwächsten Leistung der gesamten Saison. Die einwöchige Pause aufgrund des Pre-Play-offs lässt Rauchenwald jedenfalls nicht als Begründung gelten, denn auch die Südtiroler qualifizierten sich direkt für das Play-off.