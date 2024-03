Nach dem 4:3-Overtime-Sieg Pustertals gegen Ljubljana standen am Donnerstagabend die acht Play-off-Teilnehmer endgültig fest. Gleich nach dem Schlusspfiff erfolgte der Pick per Videoschaltung, doch wirkliche Überraschungen blieben aus. Oliver Pilloni wählte das am schlechtest platzierte Team, entschied sich für den Zehnten des Grunddurchgangs, Team Vorarlberg. „Hätte sich Ljubljana qualifiziert, wäre unsere Wahl auf die Slowenen gefallen“, verrät der KAC-Manager, der sich mit den Pioneers als Gegner aber auch gut anfreunden kann. „Unsere Wahl war eigentlich keine große Sache. Die Mannschaft, Trainer und Oliver Pilloni haben sich zusammengesetzt, die Abstimmung war eindeutig“, erklärt Trainer Kirk Furey, der nicht unbedingt ein Freund davon ist, den Gegner wählen zu können und damit auch die „einfache“ Entscheidung begründet.