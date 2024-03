Nicht weniger als 315 Spiele wurden bisher in der ICE-Liga-Saison 2023/24 absolviert, doch was bisher geschah, ist längst vergessen. Jene acht Teams, die sich sowohl direkt, oder auch indirekt über das Pre-Play-off, für das Viertelfinale qualifizieren konnten, leben ab heute nur noch in der Gegenwart. Die oft zitierte fünfte Jahreszeit im Eishockey konnte in der Vergangenheit schon des Öfteren eine durchwachsene Saison schnell vergessen machen - aber umgekehrt auch einen überragenden Grunddurchgang für nichtig erklären. Die Karten werden so oder so wieder völlig neu gemischt.