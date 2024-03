Besser, aber nicht gut genug hatte sich der VSV im zweiten Viertelfinale gegen Bozen präsentiert, musste mit 2:4 wieder das Eis als Verlierer verlassen. Ein 0:2 mit einem Auswärtsspiel am Donnerstag (19.30 Uhr) vor der Brust bedeutet nur mehr eines, wie Torschütze John Hughes auf den Punkt bringt: „Wir stehen vor einem Muss-Sieg.“ Viel zurückblicken wollen die Adler, die bereits heute nach Bozen aufbrechen, nicht mehr. „Wir haben im zweiten Spiel schon viel besser gespielt, mindestens genauso müssen wir auch in Bozen auftreten. Es war ein Schritt in die richtige Richtung. Wir dürfen in Bozen nicht an die letzten zwei Spiele denken und was da passiert ist - das ist schon wieder Vergangenheit“, stellt Hughes klar.