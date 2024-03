Bereits zum 40. Mal wird am Samstag und Sonntag um die renommierte Adlerklaue gefochten. Das traditionsreiche Turnier lockt auch heuer wieder Spitzenathleten aus vielen Ecken Europas in die Ballspielhalle Villach Lind. Fechter aus Österreich, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Italien und Deutschland geben sich am Wochenende also die Klinke in die Hand.