Während im Finale der ICE-Liga Lokalrivale KAC und Salzburg um den Titel kämpfen, wird in Villach bereits für die kommende Saison geplant. Und wie Teammanager Andreas Napokoj zugibt: „Es ist nicht leicht, sich die eigene Liga anzuschauen, wenn man selbst gerne noch dabei wäre.“ Aber so ist das Geschäft und der VSV muss an vielen Stellschrauben drehen. Denn die 100-Jahr-Jubiläumssaison ist keine, die wirklich in die Geschichte eingehen wird, mit einem matten Viertelfinalauftritt gegen Bozen war die Saison vorbei.