Radkoordinator Wrolich: „Das ist ein wichtiger Impuls gegen den Motorenwahnsinn am See“

Die Boom-Sportart „Gravelbike“ machte am Wochenende in Velden Station. Kärntens Radsport-Präsident Paco Wrolich schwärmt vom Sportgerät der Zukunft und will in Kärnten voll auf Gravel setzen.