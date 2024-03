Zehn österreichische Meistertitel, vier Cupsiege und eigentlich den Finaleinzug auf Abo: der VSV ist seit rund 20 Jahren das Maß aller Dinge im heimischen Floorballsport. Und heuer soll für den Rekordmeister zum elften Mal der Meisterpokal her. Auch wenn es in der internationalen IFL-Liga nicht für den Einzug ins Final Four reichte, in der heimischen Liga sind die Villacher als Grunddurchgangssieger mit nur einer Niederlage regelrecht durchmarschiert. Im Halbfinale hielt sich die Mühe mit Gegner Linz/Rum auch in Grenzen. Mit einem Gesamtscore von 22:7 setzte sich der VSV in zwei Spielen locker mit dem „Sweep“ durch.