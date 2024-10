Vor genau 70 Jahren begann die Geschichte von Friseur Bein in Launsdorf. „Meine Großeltern haben den Friseurbetrieb 1954 eröffnet“, erzählt Barbara Seidl-Bein, sie leitet das Unternehmen heute in dritter Generation. „Bereits zwei Jahre später ist mein Großvater leider verstorben. Meine Großmutter hat es allerdings geschafft, weiterzumachen und über die Runden zu kommen, bis mein Vater, Reinfried Bein, mit 19 Jahren so weit war, um das Geschäft zu übernehmen“, schildert sie die Anfänge.