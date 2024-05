Wie Frauen, so wünschen sich auch Männer fülliges und gesundes Haar. Nicht immer ist der Wunsch auch Realität. Wenn die Haarpracht schütter wird, greifen die Betreiberinnen des Salons „JJ Sisters“ am Unteren Platz in St. Veit nun gemeinsam mit dem Klagenfurter Unternehmen „Haar la carte“ ein. „JJ Sisters“ ist ein Schönheitsstudio in St. Veit, das sich auf eine Vielzahl von Schönheitsbehandlungen und -Dienstleistungen spezialisiert hat. „Das Unternehmen ist bekannt für seine Fachkompetenz, Professionalität und persönliche Betreuung seiner Kunden“, heißt es dazu aus dem Salon. „Haar la carte“ bietet Haarersatzlösungen wie Perücken und Haarteile an und bietet maßgeschneiderte Lösungen für Haarausfall, dünn werdendes Haar und andere Haarprobleme an.