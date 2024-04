Wer sich rundum verwöhnen lassen möchte, ist bei ihnen an der richtigen Stelle, denn die Herzogstadt wartet seit einigen Tagen mit einem neuen Beautystudio auf. Sabrina Dörflinger erfüllte sich mit ihrem Salon „sdBeautypoint“ den Traum von der Selbstständigkeit.

„Ich war zuvor bei einer Drogeriemarktkette angestellt, habe in dieser Zeit meine Meisterprüfung sowie andere Ausbildungen absolviert, wie zum Beispiel Augenbrauen- und Wimpernlifting“, erzählt Dörflinger. „Meine Visionen und Ideen waren im Angestelltenverhältnis allerdings nicht umzusetzen, somit habe ich mich dazu entschieden, meinen eigenen Salon zu eröffnen.“ Gemeinsam mit Kollegin Katrin Germann kümmert sie sich nun also um sämtliche Beauty-Bedürfnisse der St. Veiterinnen und St. Veiter.

Breitgefächertes Angebot

Angeboten werden neben einem Friseurstudio auch Lash- und Browlifting, Wimpernverlängerungen, Maniküre sowie LED-Lack, Shellac und Hennabrows. „Es ist eigentlich für jeden und jede etwas vorhanden“, lächelt die Friseurmeisterin. Innerhalb eines Monats hat man das Geschäftslokal in der Villacher Straße 28, in dem zuvor eine Schadensfirma untergebracht war, auch geschäftstüchtig gemacht. Dörflinger: „Es musste alles umgebaut werden, von der Küche bis hin zu den Leitungen. Aber wir hatten einige tolle und fleißige Helfer.“

Am Freitag, 5. April, hat man den Salon mit einem Tag der offenen Tür eröffnet. „Zum Kennenlernen“, wie Dörflinger sagt. Den ersten richtigen Arbeitstag hatte man am Montag, 8. April. Und wie ist das Geschäft angelaufen? „Bis jetzt läuft es super, so kann es weitergehen“, ist Dörflinger mit dem Start zufrieden.

Terminvereinbarung von Vorteil

Interessierte können online sowie telefonisch unter 0676 92 06 917 Termine vereinbaren – um Terminvereinbarung wird explizit gebeten, damit eine bessere Planung gewährleistet ist. Auch mobile Dienstleistungen können auf Anfrage vorgenommen werden. Der Schönheitssalon kümmert sich von Montag bis Samstag um die Belange der Kundinnen und Kunden. Montags, donnerstags und samstags hat man von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet, dienstags von 8.00 bis 14.30 Uhr, mittwochs und freitags von 8.00 bis 19.00 Uhr.