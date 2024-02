Am Sonntag war es so weit, nach einigen Monaten Vorbereitungen und Umbau öffnete das „Schen bist“-Studio am Bahnweg 2 in Passering seine Pforten. „Wir waren total zufrieden mit der Eröffnungsfeier. Von 9.30 bis 16 Uhr hatten wir einen Tag der offenen Tür und der Laden war tatsächlich bis 18 Uhr voll“, freut sich Angelika Lungkofler, sie führt das Studio gemeinsam mit Sandra Rattenberger. Auch politische Vertreter ließen sich die Feier nicht entgehen. „Gemeinderäte waren hier, Bürgermeisterin Andrea Feichtinger-Sacherer (ÖVP), Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber (ÖVP) und Wirtschaftskammer-Bezirksobmann Walter Sabitzer“, erzählt Lungkofler.

Die beiden Jungunternehmerinnen wollen in ihrem Studio alles vereinen, was das Herz begehrt. „Sandra bietet Kosmetik und Fußpflege an, ich arbeite als Friseurin“, betont Lungkofler. Drei in einem gibt es also in Passering, um so viele Kundinnen und Kunden wie möglich in den Salon zu locken. Die Tätigkeitsfelder sind allerdings räumlich getrennt. Lungkofler: „Das geht nicht anders, aber es gibt den gemeinsamen Empfangsbereich.“

Idee in die Tat umgesetzt

Die Grundidee, sich in Passering selbstständig zu machen, wurde bereits vor längerer Zeit geboren. „Schon als der Spar damals zugesperrt hat, kamen wir zu dem Schluss, dass es cool wäre, so ein Projekt anzugehen“, erzählt Lungkofler. Zur Erinnerung: Der Spar-Markt in Passering schloss mit Jahresende 2021 seine Türen. „Die Idee wurde entwickelt und Ende November 2023 haben wir angefangen, umzubauen. Oder besser gesagt: angefangen, kernzusanieren“, sagt die Unternehmerin. „Wir haben wirklich viel Energie, Kraft und Schweiß in das Studio gesteckt.“ Die Liebe zum Detail, die investiert wurde, merkt man auch beim Betreten des Salons. Für die beiden war auch klar: Wenn es in die Selbstständigkeit geht, dann nur mit einem Standort in Passering. „Wir wohnen hier, und zwar in Muschk, Sandra ist auch gebürtig von hier“, betont Lungkofler.

Wer sich in Passering verwöhnen lassen möchte, der kann telefonisch einen Termin vereinbaren: 0664/24 31 023 (Angelika Lungkofler) und 0676/76 07 743 (Sandra Rattenberger).