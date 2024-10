Im Herbst 2016 lernten sich Daniela Schimek (36) aus Hart bei Graz und der Lavanttaler Heribert Ganster (36) über das Internet kennen. Kurze Zeit später gab es das erste Treffen in Graz. „Wir haben uns danach ein paar Mal getroffen, die Chemie hat jedoch von Anfang an gestimmt“, erinnert sich das Brautpaar zurück. Vor fünf Jahren zog die Juristin, die aktuell als Sachbearbeiterin in Wolfsberg arbeitet, zu ihrem Heribert, einem technischen Angestellten, nach Lading, wo sie auch eine kleine Landwirtschaft im Nebenerwerb führen. Den Antrag gab es dann im November 2023 in einem Wellnesshotel in der Steiermark, wo sie den ersten Urlaub zu zweit, ohne ihren dreijährigen Sohn Tobias, verbrachten.