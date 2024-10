In einer Singlebörse im Internet lernten sich vor acht Jahren Sandra Voltan (50) und Thomas Traußnig (45) kennen. Dem 2,02 Meter großen Wolfsberger stach dabei vor allem gleich die Größe der gebürtigen Klagenfurterin ins Auge. „Der Thomas hat eine große Frau gesucht, weshalb ihm meine 1,78 Meter gleich gefallen haben“, erzählt Voltan. Bald darauf tauschten die beiden ihre Telefonnummern aus und begannen über WhatsApp miteinander zu chatten. „Unser erstes Treffen fand dann in einem mexikanischen Restaurant in Klagenfurt statt“, erinnert sie sich. Einige Zeit danach sprang der Funke über und die beiden wurden ein Liebespaar. „Wir merkten eigentlich bald, dass wir gut harmonieren und zusammenbleiben möchten“, sagt sie. Nach einer anfänglichen Wochenendbeziehung zog die Mutter eines mittlerweile 22-jährigen Sohnes, die zuvor noch in der Landeshauptstadt beschäftigt war, nach Wolfsberg, wo sie jetzt als Reinigungskraft bei der Stadtgemeinde angestellt ist.