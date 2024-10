Der älteste eingesessene Betrieb im Tal ist der Biohof Hafner von Wolfgang Waldmann in Maria Rojach, wo man bereits seit 2005 auf Weidegänse setzt. Ein Jahr später gab es das Geflügel auch schon am Biohof Puck in Schaßbach bei St. Andrä, der heute von Josef und Janine Puck geführt wird. Und im Jahr 2007 war es dann die Familie von Hans und Hertha Taferner in Pölling, welche sich auf ihrem Lindlhof auf Gänse, in der konventionellen Haltung, spezialisierte. Der Jüngste im Bunde ist der Biohof Hainzl von Josef und Jaqueline Hainzl in Gräbern, der 2012 im Rahmen seiner Meisterarbeit auf die Gans gekommen ist.