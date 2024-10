Seit 25 Jahren unterhält Monika Sattler ein Bekleidungsgeschäft am Hauptplatz in Bad St. Leonhard. „Wir sind stolz auf unseren treuen Kundenstamm, den wir uns seit 1999 aufgebaut haben“, sagt die in Reichenfels geborene Unternehmerin. Sie bietet zusammen mit ihrer langjährigen Mitarbeiterin Gabriele Jöbstl alltagstaugliche Mode für Damen (bis Größe 48) und Herren an. Zu finden ist auch Mode aus Italien sowie diverse Accessoires.