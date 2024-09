Während den noch laufenden Umbauarbeiten beim Wolfsberger Euco-Center haben bereits einige Geschäfte wieder ihre Räumlichkeiten bezogen. Darunter „Adeg-Markt“, die „Trafik Grässl“ und „Café Kaputtschino“. Auch das Blumengeschäft „Bunt und Grün“ ist dort bereits wieder untergebracht.

Jetzt folgte ein weiteres Geschäft: Und zwar die „Handybörse“, die nun am hinteren Eingang in unmittelbarer Nähe zum Adeg-Markt zu finden ist. Rund fünf Monate lang war die Handybörse zuvor in einem Container vor dem Euco-Center untergebracht. Die Größe der Geschäftsfläche habe sich nicht verändert. „Wir haben durch die gute Aufteilung mehr Platz für das Handyzubehör“, so Oskar Schmidt, der seit zwei Jahren Shopleiter ist.

Das Angebot reiche von Smartphones über die Tarifberatung für alle Netzbetreiber bis hin zu Reparaturen. „Wenn die Ersatzteile lagernd sind, bieten wir ein Sofortreparaturservice innerhalb von zwei Stunden an“, so Schmidt. Einen weiteren Standort der „Handybörse“ gibt es in Völkermarkt. Geschäftsführer ist Andreas Leitner.

Besitzer vom ältesten Einkaufszentrum im Lavanttal ist der gebürtige Völkermarkter Stefan Rutter, der mit seiner „Rutter Immobilien Gruppe“ über zehn Millionen Euro in die Modernisierung investiert.