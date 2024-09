Die Fachgruppe Gastronomie der Wirtschaftskammer Kärnten und Antenne Kärnten haben sich gemeinsam auf die Suche nach den „angesagtesten Nachtlokalen“ in den verschiedenen Kärntner Bezirken begeben. Nach einer Votingphase stehen nun die einzelnen Sieger fest.

Im Lavanttal holte sich das „Embassy“ den Sieg. „Das bedeutet uns viel und zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass sich die harte Arbeit in den letzten Jahren ausgezahlt hat“, freut sich Chef Manuel Wutscher (36), der das Lokal in Wolfsberg seit 31. August 2017 führt. In der Nachtgastronomie erfolgreich zu bleiben, sei nicht immer leicht: „Viele mussten auch schon zusperren. Wir haben aber immer wieder investiert“, so Wutscher.

Das Lokal bietet für rund 50 Personen Platz und hat von Mittwoch bis Samstag ab 16 Uhr geöffnet. Im Jahresdurchschnitt werden drei Vollzeitkräfte und bis zu zwölf Geringfügige beschäftigt. „Das Personal wird in unseren Lokalitäten aufgeteilt“, so Wutscher, der im Winter außerdem die Schirmbar auf der Koralpe und „nebenbei“ noch bei Großveranstaltungen vertreten ist wie dem Gackern. Ende Oktober wird er auch ein Restaurant mit Platz für 220 Gäste im Euco-Center in Wolfsberg eröffnen, das gerade umgebaut wird. Heuer pachtete er auch das Strandbad Greif am Nordufer des Klopeiner Sees.