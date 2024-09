Ab Anfang Oktober ist das Lavanttal um eine wetterunabhängige Freizeit-Attraktion reicher: Josef „Seppi“ und Eva Berglitsch eröffnen am 4. Oktober das Indoor-Spieleparadies „Jump&Play“ mit 40 Attraktionen für Kinder von 0 bis 14 Jahren. Die letzten Arbeiten in der ehemaligen Lebek-Halle in der Lagerstraße im Süden von Wolfsberg laufen auf Hochtouren.

Kinder zahlen 15 Euro Eintritt und können sich den ganzen Tag dort austoben, für die Begleitpersonen ist der Eintritt frei. Vom Gastrobereich aus können sie den Kleinen beim Herumtollen zusehen. Geöffnet haben wird „Jump&Play“ immer von Freitag bis Sonntag von 10 bis 19 Uhr sowie an allen schulfreien Tagen und Fenstertagen in Kärnten. Es gibt auch Geburtstagskojen, in denen Kinder mit Freunden feiern können, Reservierungen sind über die Homepage www.jumpandplay.at möglich.

40 verschiedene Attraktionen warten auf Groß und Klein © Jump&Play

Für die kleinsten Besucher wird es einen separaten Kleinkindbereich geben, der vom Babyalter bis für Vierjährige geeignet sein wird. „Es wird aber auch interaktive Bereiche sowie Soft-Shooter geben, mit denen wir die Jugend ansprechen wollen“, verrät Berglitsch. Im Tageseintritt sind alle 40 Attraktionen, wie Rutschen, Klettertürme, Hüpfburg, Trampoline, Bällebad & Co. enthalten – nur die Elektro-Gokarts nicht. „Diese funktionieren mit einem Token, wobei ein Token 1 Euro wert ist“, erklärt Berglitsch. Auch die Automaten, wie Airhockey, Greifer sowie die Balanka-Tische und Dart-Automaten sind extra zu zahlen und funktionieren mit Token-Einwurf.

Auch interaktive Spiele für die Jugend gibt es © Jump&Play

Um sich künftig voll und ganz auf das Spieleparadies konzentrieren zu können, gibt das Ehepaar Berglitsch nach elf Jahren das „Palais Café“ am Weiher in Wolfsberg auf. „Interessenten können sich bezüglich der Ablöse für das Inventar jederzeit bei mir melden. Bis ein neuer Pächter gefunden ist, betreiben wir das Palais Café weiter“, sagt Seppi Berglitsch, der unter der Nummer 0664/141 12 11 erreichbar ist.