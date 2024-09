Egal ob Frühstück, Burger, Schnitzel oder Riesenpizza: Noch wird all das im Restaurant des „Billa Plus“ in Wolfsberg angeboten. Aber nicht mehr lange, denn schon bald wird die sogenannte „Marktküche“ mit ihren 60 Sitzplätzen und weiteren Plätzen im Freien geschlossen, wie der Rewe-Konzern auf Anfrage der Kleinen Zeitung bestätigt.

Über die Gründe heißt es seitens der Unternehmenskommunikation: „Wir streben stets danach, uns an die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden anzupassen. Die Schließung ist notwendig, um ab 1. Jänner 2025 eine funktionierende Pfandabwicklung sicherstellen zu können. In Wolfsberg haben wir an der jetzigen Leergutstelle im Markt leider keine Möglichkeit für eine Erweiterung der Leergutanlage.“ Daher werde das Restaurant mit Ende November geschlossen und danach umgebaut, um die gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich der Leergutrücknahme zu erfüllen. Immerhin wird in Österreich Anfang 2025 ein Einwegpfandsystem für Flaschen und Dosen eingeführt, das die Supermärkte zur Schaffung von Räumlichkeiten inklusive Anschaffung der Rücknahmeautomaten zwingt.

Verkaufsfläche wird vergrößert

Anstelle der Marktküche wird dann ein Bereich für die Pfandabwicklung umgebaut. „Ein kleiner Teil, der übrig bleibt, wird zur Erweiterung der Verkaufsfläche adaptiert“, heißt es seitens des Konzerns weiter. Schon jetzt verfügt der „Billa Plus“ in Wolfsberg über mehr als 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Die Mitarbeiter der „Marktküche“ werden dann im Lebensmittelmarkt weiter beschäftigt. Aktuell sind dort über 70 Mitarbeiter angestellt, darunter fünf Lehrlinge. „Wir sind aktiv auf der Suche nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in allen Bereichen, inklusive Lehrlingen“, so die Rewe-Kommunikationsabteilung.